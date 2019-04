Diego Leuco habló de rumores de romance con Sofía Morandi

Rumores de romance vinculan a Diego Leuco y Sofía Morandi. En febrero de este año, Angel de Brito dejó entrever en su programa televisivo, "LAM", que los jóvenes estaban iniciando un amorío.

Si bien la campeona del "Bailando 2018" negó en varias oportunidades esa versión, Diego Leuco habló del tema por primera vez.

"Angel tiró un chiste en las redes y todo el mundo lo tomó como cierto. El rumor empezó a crecer y crecer, y la verdad que la vi solo una vez en mi vida. Me parece súper talentosa, pero no la conozco", sostuvo el periodista.

"Me da mucha vergüenza en general. Los periodistas no estamos acostumbrados a ser noticia sino a tratar la noticia. No es algo que me dé mucha comodidad, mis amigos me dicen que me cague de risa pero a mí me da mucho pudor", aseguró Leuco.

"La única vez que vi a Sofía en mi vida fue cuando vino a la radio porque había ganado el Bailando. El jueves era la final del Bailando, estábamos en El diario de Mariana y Pampito hizo un móvil con ella. En ese momento le dije a Pampito que le dijera a Sofía que si ganaba, al día siguiente viniera a la radio. Y al otro día vino", recordó el conductor.

"Le hicimos la nota, buena onda, una nota normal, y nunca más la vi", aseguró en diálogo con "Por si las moscas", programa que se emite por La Once Diez/Radio de la Ciudad.