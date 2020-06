Diego Latorre declaró su amor a la familia tras las críticas de su hija

El sábado por la noche, Lola Latorre tuvo un momento de angustia durante el programa PH Podemos Hablar al revelar con mucho dolor que la relación con su padre, el ex futbolista Diego Latorre, nunca volvió a ser igual tras el escándalo que se generó por el vínculo sexual del ahora periodista con Natacha Jaitt.

No obstante el crudo testimonio de la joven modelo, y que sorprendieron incluso a los otros invitados, en el Día del Padre Diego Latorre le dedicó un cariñoso mensaje a su familia, con la imagen de los cuatro integrantes.

"Siempre voy a cuidarlos y acompañarlos. Los amo mucho", expresó Diego en su cuenta de Instagram junto a una foto en la que se puede ver a sus dos hijos, Lola y Dieguito, y su mujer Yanina Latorre, de la que está separado pero conviviendo en la misma casa.

Esa publicación de Latorre apuntó a descomprimir la situación y para reflejar su comprensión a las palabras de su hija, las que fueron muy duras.

"No sé si fue un enojo, sino una traición, me sentí traicionada como hija, papá fue siempre un ídolo para mí. Hoy en día no tengo una muy buena relación con él, intento cada día olvidarme y superar eso, pero me cuesta", le dio Lola a Andy Kusnetzoff durante el programa.

Lola, de 19 años, no hizo ningún posteo alusivo al Día del Padre en sus redes sociales, únicamente compartió una historia en donde menciona a la empresa de catering que les envió comida para celebrar.

Durante el testimonio en la televisión, la modelo sí ponderó la figura de su madre, a quien definió como una guerrera a quien admira y ama.

El sufrimiento de Lola Latorre y su difícil relación con su padre - PH Podemos Hablar 2020

La panelista del programa Los Angeles de la Mañana hoy se mostró muy emocionada por la participación de su hijo en el programa PH, y dijo conmovida: "Estoy orgullosa de ella. Trato de enseñarle y ayudarla a crecer. La vida no es fácil. Pero siempre estoy atrás, bancando todo para tratar de que sea feliz", expresó Yanina.