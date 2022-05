Día de Star Wars: lanzan el esperado trailer de la serie de Obi Wan Kenobi

"May the Force be with you" ("Que la Fuerza te acompañe") es una de las más famosas citas de la saga, un saludo Jedi presente desde la primera película, "Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza", estrenada el 25 de mayo de 1977. Y resulta que suena fonéticamente igual a "May the fourth" ("4 de mayo"). La coincidencia, sin embargo, se difundió cuando miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaron a Margaret Thatcher por su recién adquirido puesto como primera ministra del país. "May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations", escribieron en alusión a la fecha de su nombramiento en 1979.