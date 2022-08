Netflix no deja de apostar a seguir siendo uno de los gigantes del entretenimiento, es por esto que todas las semanas llegará con nuevo contenido para divertirse, aprender o maratonear, en los que se añadirán títulos viejos que han sido clásicos de la comedia o el romance. A continuación está la lista de todos los nuevos productos que se estrenarán durante todo el mes.

"Romance en Verona" - película;

Love in the Villa | Official Trailer | Netflix