Finalmente se develó el misterio del posteo de Jeff Bridges en el que el actor norteamericano apareció como su personaje de culto, The Dude. En las imágenes se lo puede ver luciendo su icónica campera tejida y sus sandalias con medias, como en la película de los hermanos Coen "El gran Lebowski".

Los fans del filme habían abrigado esperanzas de que se hiciera una secuela, hasta hubo quien deslizó, teniendo en cuenta el éxito que tuvo la versión televisiva "Fargo" en las plataformas de video en streaming, la posibilidad de una serie. Las especulaciones inundaron las redes sociales a medida que crecía el enigma.

La estrategia fue ideada y realizada por los creativos a cargo de la publicidad de una de las cervezas más populares del planeta. Sí, The Dude vuelve pero "El gran Lebowski", no. El personaje reaparecerá en una publicidad que se emitirá durante el Super Bowl, la final de fútbol americano de Estados Unidos.

Comercial de The Dude



Y no solo Jeff Bridges fue convocado para protagonizar el comercial, también se convocó a Sarah Jessica Parque para que devolviera a la vida a Carrie Brandshaw, la también icónica protagonista de "Sex and the City". Ambos comparten la pantalla en la propaganda que transcurre en un elegante restaurante.

¿Por qué ellos? Porque cada uno tiene un trago que lo caracteriza y han hecho famoso: Carrie Brandwhaw, el Cosmopolitan, y The Dude, el White Russian. Lo curioso es que en la publicidad, ante la mirada asombrada del maitre, los camareros y hasta el barman del lugar, piden la cerveza belga que los convocó para la publicidad. Ese es el chiste.