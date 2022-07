Detienen a un actor de "Stranger Things", lo reconocen y lo dejan libre

Él mismo lo contó en el programa que conduce Jimmy Fallon y la anécdota se volvió viral al ser posteada en redes sociales. El problema surgió cuando no le creyeron las respuestas que dio a las preguntas que le hicieron los oficiales de inmigración. Y no es raro que sea así, porque su aspecto es muy distinto al de su personaje de la serie de Netflix.

“Me llevaron a una mazmorra, por así decirlo, y me tuvieron esperando allí hasta que me llevaron a un escritorio donde alguien me preguntó: ‘¿Qué viene a hacer usted a Estados Unidos, señor?’. Yo le respondí que estaba aquí para que me entrevistara Jimmy Fallon, pero el funcionario de inmigración no me creía”, contó Quinn en el exitoso late show.

“Otro funcionario me miró a mí, le miró a él y le dijo: ‘¡Deja en paz a Eddie!’. Entonces el otro aduanero dijo: ‘¡Es Eddie, de ‘Stranger Things’!’ Y se quedó en plan: ‘¿Tú eres Eddie Munson?’”, continuó su relato el actor de 28 años, quien admiitó que no podía salir de su asombro ante lo que le había sucedido.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Tonight Show (@fallontonight)

Luego relató que, una vez aclaradas las dudas respecto a su identidad, Quinn respiró aliviado, aunque ahí no terminaron las preguntas por parte de los agentes aduaneros. “Me decían: ‘¿Vas a volver la siguiente temporada?’, yo les respondí: ‘Ni idea’, y antes de devolverme el pasaporte, me dijeron: ‘Más te vale’”, reveló el joven.

Si bien Quinn es popular en el Reino Unido, en Estados Unidos es aún un "one hit wonder". No obstante, eso le bastó para zafar del problema que padeció en el aeropuerto. Con todo, el joven agradeció que lo hubiera reconocido, porque de no ser así seguramente no hubiera podido cumplir con la entrevista que había pactado con Fallon.