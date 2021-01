Detalles reveladores del "escándalo del motorhome" protagonizado por Pampita

“Fui a visitar a mi marido, abrí la puerta del motorhome y vi lo peor que podía ver, una mujer”, relataba en ese momento la modelo a un periodista y al ser consultada sobre si los había visto al chileno y a la China besándose, fue contundente: “Peor”. En ese entonces los actores negaron estar en una relación, aunque el tiempo habló por sí solo.

Embed

“Estaba recostada con una manta amarilla que me traje de Nepal comiendo una palta, estaba con un jean negro tiro alto y una musculosa negra, y entró una persona que estaba muy alterada. Fui agredida verbal y físicamente”, dijo Eugenia en el programa "Intrusos" cuando rompió el silencio, y además se encargó de aclarar que quien era su compañero en la ficción estaba separado desde hacía seis meses.

Con el tiempo, las partes lograron rehacer sus vidas. Eugenia y Benjamín Vicuña confirmaron su relación unos meses más tarde, coincidentemente con el estreno del filme, y en 2018 se convirtieron en papás de Magnolia y en 2020 de Amancio.

Carolina, por su parte, estuvo de novia con Pico Mónaco, con Nacho Viale y con Mariano Balcarce hasta que en 2019 se puso de novia con el empresario gastronómico Roberto García Moritán y sorprendió al anunciar, ese mismo año, su casamiento, que finalmente se celebró en noviembre.

Además de recordar el episodio del motorhome, en el programa de espectáculos se rememoró el episodio que Pampita tuvo con Isabel Macedo. El altercado se produjo a fin de año de 2010 en Punta del Este.

“Éramos pocos los que realmente estábamos y las tuvimos que separar. Benjamín (Vicuña) se quedó helado", se recordó. “Carolina y Benjamín llegaron más tarde, Isabel estaba con sus amigas bailando. Era el VIP. Llegan ellos dos y Caro se pone a bailar en el sillón, enfrente estaba Isabel a dos metros, todos alegres, felices y festejando. Se terminaba la noche y Pampita la miraba, la miraba".

Una panelista aseguró que Macedo estaba bailando, pero que no provocó a Pampita, sino que “la situación era provocativa” y se refirió al chileno: “Él había sido desprolijo, no había sido la primera ni la única, pero él no pensó que iba a pasar lo que pasó después. El culpable es él, ellas dos no, cada una resolvió como pudo. Ella (Macedo) salió con las amigas para irse y Pampita salió. Fue todo tan rápido y la agarró”.