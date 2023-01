Después de la canción de Shakira, Piqué cerró un acuerdo con Casio

"Este reloj es para toda la vida", sentenció Gerard Piqué al destacar las virtudes de los relojes Casio. ¿Y por qué un ex futbolista es noticia por hablar de relojes? Bueno, quien no lo sepa tal vez no haya vivido en este planeta en las últimas 48 horas: es su respuesta irónica a la canción de su ex pareja, Shakira.

Shakira || BZRP Music Sessions #53 fue un éxito mundial instantáneo y se multiplicó exponencialmente en forma de artículos en portales web, comentarios en redes sociales, memes y hasta una reversión en estilo cuarteto cordobés. Pero el ex jugador de Barcelona decidió no quedarse callado.

https://twitter.com/porquetendencia/status/1614004860654964749 "Casio":

Por el anuncio de Gerard Piqué en la #KingsLeague pic.twitter.com/MIIQpR5BPB — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) January 13, 2023

Piqué estuvo como invitado en el canal de Twitch de Ibai Llanos y en un momento sorprendió con una mención a la marca mencionada por Shakira: "Casio nos ha dado relojes, llegamos a un acuerdo con Casio".

Ibai quiso saber si Piqué hablaba en serio o era puro "cachondeo", pero el ex futbolista dijo que no era broma. "Este reloj es para toda la vida", sostuvo mientras repartía relojes para todos los invitados, al tiempo que Ibai ironizaba: "Una pregunta... ¿qué ha pasado? Es que no me he enterado".

Entre varios invitados, Sergio Agüero participó virtualmente de la charla aunque sin intervenir sobre el tema. Hasta que alguien le pidió su opinión y el Kun fue el primero en mencionar a la ex de Piqué: "Es por la canción de Shakira", sostuvo, ante la carcajada de todos los presentes.