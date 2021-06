LA RESISTENCIA - Entrevista a Nicki Nicole | #LaResistencia 21.06.2021

Luego estuvo en "Charlando tranquilamente", la transmisión de Ibai por Twitch en la que Nicki reveló que está comprometida con su novio, el también trapero Trueno.

"Es algo más serio que el noviazgo pero no sé si llega a casamiento", aclaró la rosarina, tras contar que su novio le hizo la propuesta "en una terraza. A mí me daba miedo la altura, él quería arrodillarse pero yo nunca me paré".

Reconoció que no está segura "si haría los papeles y todo eso", pero subrayó: "Nos une más lo que somos como personas que un anillo, pero es súper importante para mí que haya tenido ese gesto, fue hermoso".

De todas maneras, afirmó: "A la fiesta hay que hacerla".