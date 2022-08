"Desparejado": Dulce pájaro de juventud

“Desparejado” es similar a “Sex and the City” y “And Just Like That”, pero gay. Carrie, Charlotte, Miranda y Samantha son ahora Michael, Stanley, Billy y Suzanne en la miniserie que estrenó Netflix. Las semejanzas no son casualidad porque las tres tienen los mismos creadores: Darren Star y Jeffrey Richman. “Desparejado” (Uncoupled), como “And Just Like That”, se enfoca en personas de mediana edad y los nuevos y viejos problemas que traen los años y las relaciones.