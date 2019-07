La actriz Celeste Cid interpreta a Susana Giménez en "Monzón: la serie" y en el capítulo 8 se destacó junto al actor Mauricio Paniagua -que se pone en la piel de Carlos Monzón- por recrear una recordada escena de sexo de "La Mary".

En 1974, Susana y Monzón se conocieron en las grabaciones de la película, donde las jugadas escenas fueron un hito para la época, tanto que la pasión traspasó la pantalla y la diva y el ex boxeador dieron comienzo a una relación sentimental que duraría unos cuatro años.

"Quiero decirte una cosa, Cholo. No me tengas compasión. Aunque grite, aunque me duela, no me hagas caso. Quiero ser tuya de una vez. De una sola vez", le dice ella al boxeador.

En la serie se muestra como Daniel Tinayre -director del film- retira a todos los asistentes del decorado, dejando solo al camarógrafo y al sonidista, tal como describió la propia Susana en reiteradas oportunidades.

"Estoy desnuda, lo prometí. Desvestime", le dice el personaje de Susana al de Monzón. Este le saca la ropa y la lleva en brazos hasta la cama, donde hacen el amor. Por esta escena Celeste Cid causó una revolución en las redes sociales debido a su desnudo total y se convirtió en tendencia.

Allí, recrearon el famoso mito que indica que el propio Tinayre gritaba "corte" pero los gemidos seguían y Susana y Monzón no paraban.

Esto fue desmentido por la propia Susana en su programa hace algunas semanas, aunque confesó que "no fue en esa escena", dando a entender que sí había sucedido en otras, como la de los besos.