Cinthia Fernández y Martín Baclini empezaron el 2020 separados, pero siguen estando en contacto. Especialmente, porque él adora a las nenas que ella tiene con Matías Defederico: Charis, Bella y Francesca. De hecho, las sigue visitando porque las chicas "lo extrañan". También a Cinthia, quien lo expresó a través de sus historias de Instagram.

La modelo aclaró que, a pesar de la separación, se lleva grandes recuerdos de Martín. "Me diste los mejores momentos de mi vida. Los más bellos sentimientos despertaste en mi piel dormida. Y aunque terminó, serás mi más bella historia de amor", expresó.

mensajes02.jpg

Y fue más allá: se refirió a cómo vive lejos de Baclini. "La vida sigue igual desde que ya no estás. El problema soy yo, no me resigno aún. Perderte es mi cruz y no la puedo cargar", agregó.

Además, reveló qué es lo que más triste la hace sentir. "Duele ver cómo no encajás más en la vida de alguien", escribió. No es la primera vez que Cinthia marca la diferencia: dice que, mientas ella está angustiada, a él ya lo ve bien.

mensajes03.jpg