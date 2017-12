En los últimos días se confirmó que Pampita y Pico Mónaco están atravesando una fuerte crisis de pareja. Ahora trascendió cómo describe el entorno de el ex tenista a la modelo.

Según especula Rodirgo Lussich, fue el tenista quien decidió dejar a Pampita "debido a los constantes conflictos" que vivía con Pampita, la cual comenzó a "manejarle" más de la cuenta su vida, "sus contratos, sus amistades, sus salidas y hasta su trato con las fans".





Según el portal Elintransigente.com, el ex tenista se dio cuenta un día que "ya no tenía vida", por lo que decidió poner distancia en la relación. Lo curioso es que hasta hace algunas semanas, el galán había asegurado que incluso consideraba tener hijos con la modelo. "El ex tenista está aliviado, según contaron gente cercana a los programas de televisión que Pico hace en la productora Kuarzo".

Para colmo, Yanina Latorre reveló, según consignó el portal BigBangNews, qué es lo que dicen de la ex jurado del Bailando desde el entorno del ex tenista. Según la panelista, la tensión que presuntamente afectó a Mónaco y lo llevó a tomar distancia de Pampita. "Ella lo alejó de su entorno, no podía salir con amigos, no podía sacarse fotos, vivía tensionado. Cualquier mensaje que recibiera en su celular era un drama y tuvo que cambiar su número, se lo hizo cambiar ella para borrar su anterior vida. Ella decidía a qué eventos se iba, cuánto cobraba y si él podía hacerlo".

Pero lo más picante es que Pico la definió como una lunática, obsesionada por la vida de la China Suárez y su ex. "Un señor amigo de Pico dijo que 'no puede convivir con una mina que le quiere manejar la vida'. Tenía que ir a la puerta del colegio con ella, porque tiene un tema muy fuerte con Vicuña y la China. Pampita compite muchísimo con la pareja, porque sufre y no va a terapia. Pico tiene que ir a todos los actos escolares.... y cuando le empezó a decir que no, empezaron los problemas. Porque para llevarte bien con Pampita, tenés que hacer todo lo que ella quiere. Cuando uno empieza a hacer lo que quiere, 'conocés a una lunática', fue esa la frase que me dijeron. La tengo escrita", cerró Latorre.