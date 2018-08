Denzel Washington comprende a Redford

Denzel Washington comprende la decisión de su colega Robert Redford de retirarse de su carrera cinematográfica.



"Tienes que hacerlo tú. Si no te vas, te echan", declaró el actor de 63 años a la agencia DPA. "Yo también me jubilaré a su misma edad", agregó sobre el actor estadounidense de 81 años que anunció recientemente que su nueva película "The Old Man & the Gun" será la última.