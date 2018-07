Panam estuvo como invitada hace unos días en el programa "Hay que ver", conducido por José María Listorti y Denise Dumas, pero la presencia de la conductora infantil en el ciclo de El Nueve se vio empañada por un informe en el que se mostraba los inicios de la rubia en los medios, desde su arranque con Gerardo Sofovich, donde la rubia solía exponer su físico.

"Estoy cumpliendo 17 años en el infantil, me gané dos Martín Fierro. Y, más allá de todo, me realicé como persona cuando empecé a ser mamá y me inspiraron mucho más de lo que venía inspirándome con las canciones infantiles. Soy una persona súper feliz, me reinventé a mí misma porque nadie daba ni dos pesos", arrancó Panam.





Luego, continuó con furia: "Ya hace 17 años que estoy en un lugar que creo que es muy angelado, donde me dedico a los niños. Me parece una falta de respeto que pasen cosas que pasaron 20 años atrás sin necesidad, pero no tengo nada que esconder. Me parece que si Gaby tiene niños, jamás haría ese informe. Todo eso lo hice los primeros años, ya hace años que no ponen ese archivo".

"Yo vengo a festejar mis 17 años en el infantil con toda la onda, y me ofrecieron desde el Bailando hasta otras cosas que, por preservarme, no lo hice porque nunca más salí en ropa interior. Tuve mucho respeto por lo que hago y ponerme ese archivo me parece un poquito fuera de lugar. Vengo porque Denise en mi amiga, pierdo tiempo en venir y me hacen eso, la verdad es una falta de respeto", agregó.

"No me ofendí. Soy hija de italianos y digo todo lo que pienso, no tengo por qué caretear nada. No había necesidad porque había tantas cosas para decir. Me parece que está fuera de contexto. En vez de pasar un informe en el que mimás al invitado, dejá de estar con sus hijos o los ensayos para acercarse a un canal, pasas ese informe que deja mucho que desear. No hace falta enfocar un primer plano de esas partes porque ya no vendo eso", concluyó Panam.

El viernes, ante el estallido del escándalo, el Chato Prada, productor ejecutivo del programa, tuvo que salir a pedir perdón y fueron aceptadas por la conductora.

En tanto, en el programa del viernes, Denise Dumas se refirió al enojo de Panam: "Panam es muy amiga mía, somos muy amigas hace muchos años. Y quiero decirle públicamente que jamás en la vida quisimos que se sienta mal. Gaby le pidió mil veces disculpas. Ella estaba en una situación en la que la verdad no las podía tomar. Pero la adoramos, es la reina de los bajitos... bueno no digamos eso que Xuxa se pude enojar".

"Nuestros hijos crecieron con Panam. Fue una situación horrible para todos, jamás en la vida creímos que te iba a molestar de esa manera. Te queremos y desde acá te mandamos un beso", cerró la animadora.