Demi Moore hizo revelaciones picantes de su vida íntima

Demi Moore publicó su autobiografía y estalló la polémica. Y no es para menos, en el libro, titulado “Inside Out”, la actriz hace revelaciones íntimas sobre sus relaciones con Bruce Willis, padre de sus tres hijas, y Ashton Kutcher, que terminó en escándalo.

La protagonista de “Ghost, la sombra del amor” no ahorró detalles al relatar pormenores de sus relaciones románticas. Inclusive, confesó que haber sido permisiva con los pedidos que le hiciera Kutcher, precipitó la ruptura de su matrimonio.

"Cuando me contó su fantasía de traer a una tercera persona a nuestra cama, no dije que no. Quería mostrarle lo genial y divertida que yo podría ser", escribió Moore en el libro que, a poco de salir a la venta, trepó a los primeros lugares de los ranking de ventas en Estados Unidos.

"Accedí a hacer un trío en dos ocasiones, lo que lejos de ser positivo para la pareja fue el inicio del fin de la relación. Fue un error y fue la excusa perfecta que utilizó Kutcher para mantener relaciones sexuales con otras mujeres", se lamentó Moore.

"Debido a que habíamos traído a un tercero a nuestra relación, eso borró las líneas y, en cierta medida, hizo que Ashton lo tome como una justificación para sus amoríos", añadió la intérprete, quien admitió que esa situación la empujó a caer en el alcoholismo.

La reacción de Kutcher no se hizo esperar. Respondió en su cuenta de Twitter sin nombrar a su exesposa. "Estaba a punto de publicar un tuit realmente sarcástico. Entonces vi a mi hijo, a mi hija, a mi esposa, y lo borré". Y citó a su padre, Larry Kutcher: “La vida es buena”.