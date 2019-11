Delfina Chavez confesó qué lleva cuando sale de noche

La actriz Delfina Chaves está en boca de todos. Es que la protagonista de "Argentina, tierra de amor y venganza" se transformó en una de las más requeridas por la prensa, primero por los rumores que la vinculaban a Albert Baró y luego por su misteriosa relación con Matías Mayer, el actor que personificó a Gallo.

Igual esta vez lo que llamó la atención fue una declaración de la joven en el programa "Nunca es Tarde" de FOX en la que admitió que cuando sale a la noche lleva una petaca con whisky.

La hermana de Paula se animó a hablar de los amores frustrados en el segmento "Exijo una explicación". En este contexto ratificó que le hubiera "encantado" haberse "enganchado" con su compañero de tira (aunque no precisó nombre) y destacó que "hubiese sido espectacular" porque compartieron mucho tiempo juntos.

Embed EL ARTÍCULO QUE NO PUEDE FALTAR EN LA CARTERA DE DELFI#NETxFOX | La actriz contó que a cada evento que le toca ir lleva un elemento muy particular. @NETxFOX pic.twitter.com/X0LEyUaC7T — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) November 27, 2019

En este contexto reveló que tiene un karma y que le gustaría que se rompiera. "Me gustan las personas que no me dan bola. Es verdad... siempre es complicado. Un montón de gente no me da bola, como a todos... A mi me pasa un montón, no se si es un karma. Siempre busco soltero pero es complicado, es algo karmático, siento", señaló en el programa de Germán Paoloski.

Embed "ME HUBIESE ENCANTADO ENGANCHARME CON UN COMPAÑERO DE TIRA"#NETxFOX | Delfina Chaves se animó a "Exijo una explicación", la sección más picante de @NETxFOX. pic.twitter.com/LJxsLnKM2X — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) November 27, 2019