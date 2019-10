Del último show en Rosario al sueño de coquetear con Cristina y ser presidente

Cacho Castaña se presentó por última vez en Rosario un 22 de septiembre de 2017 en City Center. "Vamos a creer en los milagros. Esto es un milagro. Soy muy feliz acá, en esta ciudad debuté prácticamente", se leyó en las páginas de Escenario en la cobertura de ese show realizada por Pedro Robledo. Esa fue una noche especial desde los afectivo, no sólo por la gente y por los halagos femeninos que existieron siempre, sino porque también fue un momento de agradecimiento con su amigo, Pepe Grimolizzi. El productor local, que fue quien trajo a los escenarios de la ciudad a Cacho desde 1971, le confesó ayer a este diario que "se fue un hermano de la vida", minutos antes de viajar a Buenos Aires para el velatorio que se realizó en la Legislatura Porteña. En un momento del show, en el que brilló también Adriana "La Gata" Varela y hasta hubo una performance teatral de Matías Santoiani, Castaña se fundió en un abrazo con Pepe en escena y frente al público, en un gesto que se da pocas veces con artistas tan consagrados. Esa foto de ese día refleja la transparencia de este autor, quien, más allá de algunas expresiones desafortunadas en temas de género en los últimos años, siempre hizo gala de una franqueza envidiable, no sólo con sus amigos de toda la vida, como el caso de Grimolizzi, sino también en las entrevistas concedidas a este diario. "Mirá si termino en la Casa Rosada" dijo en una entrevista realizada para este diario el 15 de septiembre de 2012, en una de las últimas que concedió para un medio gráfico, al menos en la ciudad, ya que Cacho eligió no dar demasiadas notas por sus problemas de salud.

En esa nota de Luciana Boglioli se lo notó con un buen sentido del humor y con salidas desopilantes, muy de su estilo. Cuando se le preguntó cuál era su fórmula secreta para sentirse siempre de 40 años pese a sus 70 de entonces, respondió: "Hacer todo lo prohibido en exceso". También dijo que pese a que no era kirchnerista admitió que fantaseaba con Cristina Fernández de Kirchner, actual candidata a vice por el Frente de Todos y que en ese momento era la presidenta de la Argentina. "Sí, bueno, a lo mejor se da, ¡mirá si termino en un escritorio de la Casa Rosada!. Y ante la pregunta de "¿se viene un Cacho vice?", respondió "Y siiii....¡vote a Castaña!"

Más allá de su sentido del humor también hablaba seriamente cuando se refería a sus pasiones musicales, además del tango, y lo manifestó en un reportaje que tuve la oportunidad de hacerle para esta sección y salió publicado el 18 de septiembre de 2009. "Escucho mucho a Calamaro, a Fito, me gusta mucho La Renga. Yo soy muy loco, viste, no estoy bien del mate, pero, bueno, La Renga me encanta, me gustan los Redondos, y bueh, me gusta, qué querés que haga", respondió cuando le pregunté si seguía al rock de la Argentina. Y tras su respuesta sucedió este diálogo:

EM_DASHNo te imaginaba sentado al lado de un equipo de música escuchando La Renga a todo volumen.

—¿Ah, no? no tenés idea, ¡y cómo!, ja, ja. Vení a casa cuando quieras y vas a ver cómo es mi cuarto, es tremendo (risas). Tengo la foto de Gardel y la foto de Led Zeppelin en la pieza.

EM_DASH¿Nunca se te cruzó la idea de componer algún disco con canciones de rock?

—No, una vez grabé un blues de Memphis "Moscato, pizza y fainá" en un disco que sacó Telefe hace cosa de seis años, lo hicimos con (Javier) Malosetti y estuvo bárbaro. Eso salió espectacular, y me di el gusto. Me encantaría, pero me parece que no da para que haga un disco de rock. Hay cosas lindas para hacer, pero a veces es difícil hacerlas todas.

Pedro Squillaci