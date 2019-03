Del Toro prepara un nuevo filme junto a J. J Abrams

Inmerso actualmente en su adaptación de animación de "Pinocho" para Netflix, Guillermo Del Toro sigue acumulando proyectos tras ganar el Oscar el pasado año con "La forma del agua". "Zanbato" es el título del nuevo filme que dirigirá Del Toro. Se trata de un proyecto producido por Paramount y Bad Robot, la productora de J.J. Abrams, con la cual el cineasta mexicano está trabajando desde hace seis años en secreto.

"Este proyecto ha estado en desarrollo los últimos seis años! Gracias al sistema de seguridad de J.J. (Abrams) no se había filtrado nada. Estén atentos para las futuras noticias del siguiente proyecto que lancemos", tuiteó Del Toro.

El filme se centrará en una joven adolescente con letales habilidades de lucha. Una descripción que recuerda a la trama de "Alita: Angel de combate". Las especulaciones hablaban de una joven ninja, sin embargo, el propio Del Toro desmintió este extremo también vía Twitter, aunque dejó entrever que sí habrá ninjas en la película.

También ha aprovechado para anunciar que "Pinocho", su película de animación para Netflix, ya está en fase de preproducción en Portland. Entre otros proyectos del director mexicano también está la producción del filme de terror "Antlers", además de "Scary Stories to Tell in the Dark" para CBS Films. En el terreno de las series, ejerce como productor ejecutivo en "Carnival Row", para Amazon Studios y protagonizada por Cara Devevigne y Orlando Bloom.

Por su parte, Abrams se encuentra en postproducción del noveno episodio de Star Wars, del que no se saben ni título ni hay tráiler. También ejerce de productor ejecutivo para la nueva serie de HBO "Lovecraft Country", creada por Jordan Peele.