Del Pino Klinge se despide de la Sinfónica Provincial con un concierto gratuito

orqueta.jpg

“Durante mis últimos años la Orquesta Provincial ha sido mi casa musical”, dijo en un video alusivo a su despedida Del Pino Klinge, quien destacó que “en este teatro (por El Círculo) nos conocimos en 2008, como director invitado por primera vez y posteriormente, en 2014, recibí la invitación del Ministerio de Cultura y me eligieron como director artístico”.

Visiblemente agradecido, dijo que “en ocasiones anteriores lo tomaba con cierta calma, pero esta vez acepté de inmediato porque yo ya me había enamorado de la ciudad de Rosario y había encontrado una orquesta llena de energía y con una capacidad de hospitalidad que me hizo sentir muy bien, por lo que tuve la alegría de ser director titular desde ese momento”.

Despedida del Maestro David del Pino Klinge

Nacido en Lima, Del Pino Klinge fue becado para estudiar en el Real Conservatorio de Madrid, formándose también en Alemania (Unna y Munich) e Italia (Bologna). Sus principales maestros fueron el español Odón Alonso y el ruso Vladmir Delman. En 1987 fue galardonado en el Concurso Internacional “Arturo Toscanini” (Italia) iniciando una carrera internacional que lo ha llevado a dirigir en Alemania (Sinfónicas de Munich, Brandenburgo e Ingolstadt, Filarmónica de Würtemberg en teatros como la Philarmonie de Colonia, la Tonhalle de Düsseldorf, o la Sala Hércules de Munich) ; en Italia (Orquesta Sinfónica de la Emilia Romagna) durante varias temporadas; mientras que en Rusia dirigió la Sinfónica Nacional, la Filarmónica de San Petersburgo y la Filarmónica de Astraján.

“Lo que recordaré de manera más intensa en este paso por Rosario será la difusión hacia públicos no acostumbrados al teatro y la faceta didáctica de la orquesta. En esos dos campos hicimos cosas muy importantes. En primer lugar por las giras de 2015 al 2018 a ciudades de la provincia, que generó un entusiasmo no sólo del público sino en nosotros. Era una misión, porque había que enseñarle al público que no tiene acceso al teatro que lo que hacemos no era un producto solamente de culto, sino también entretenido. Fue una experiencia enriquecedora e inolvidable”, apuntó Del Pino Klinge.

Como dato muy relevante, también consignó la alta concurrencia de los alumnos en los ciclos educativos de la orquesta: “No creo que haya otra orquesta en la Argentina que tenga el promedio de asistencia que logramos en los colegios. Hubo en promedio diez mil niños por año, e incluso llegamos a trece mil. Lo que demuestra que se pudo derribar ese prejuicio de que la orquesta es aburrida. No, creo que no es asi, no es ni anticuada, ni para gente mayor. Por eso hemos llegado a gran cantidad de gente, y muy especialmente a la gente más joven”.