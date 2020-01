Del gracioso de Once al éxito nacional

Moldavsky, ganador de un Martin Fierro por su labor humorística en el programa "La peña de Morfi" en 2018, comenzó su carrera mediática hace diez años en "Bravo Continental", el programa que conduce Fernando Bravo en Radio Continental. Moldavsky era comerciante cuando se anotó en un curso de stand up con el objetivo personal de "salir de su zona de confort", según explicó el humorista a Teleshow. Desde chico siempre se destacó entre su grupo de amigos por ser "el que hacía reír a todos con los chistes que contaba". Entonces, quiso exprimir esa faceta y distraerse del local que tenía en el barrio de Once junto con su socio. "Me motivó el hecho de hacer algo que no sea laburar en Once, una actividad que no estuviera relacionada con lo comercial, tener un cable a tierra, algo más creativo. Pero lo pensaba desde otro lugar completamente distinto. Nunca había soñado con vivir de esto. No lo busqué, así como tampoco pensaba hacerlo de manera profesional", añadió el actor.