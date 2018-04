Del "genio" de Fito a un padre que "es de lo mejor del planeta"

El rock está en su ADN, simplemente porque lo mamó de pibe, de muy chiquito, y en su historia de familia no sólo aparece su papá Luis Alberto Spinetta, sino también un tal Fito Páez. "Fito para mí es un genio, es de los que más me gustan en el rock, en este disco también hay influencia de Fito, el tema "Pesadilla" tiene cosas de "Ciudad de pobres corazones", eso sanguinario. Sé que a Fito le regustó el disco, es la primera vez que Fito me llama desde Costa Rica para decirme que escuchó unas canciones de mi disco y le encantó, dijo que no podía creer mi crecimiento y yo me re emocioné", cuenta mientras se prepara para la sesión de fotos de Pancho Guillén, fotógrafo del diario que sabía con más precisión que Dante cuántos discos editados tenía El Flaco. "Con mi viejo siempre Fito era lo que más nos gustaba del rock argentino, siempre. Y el rock argentino tiene cosas increíbles, ni hablar de lo que ha hecho mi viejo, él está en otro nivel, él está en el nivel de rock en el mundo, quizá no se hizo tan popular por hablar en español, si hubiese hablado en inglés mi viejo... pero su poesía también tenía una cosa muy argentina", dijo con una genuina admiración. "La música que ha hecho mi viejo es de lo mejor que se ha hecho en el planeta, con más de 40 discos que sacó hizo todo bueno, no es que aflojó en un momento y mandó fruta. Yo crecí con esos monos, con Spinetta en casa y con Fito también en casa, yendo a los ensayos, y por eso me cuelgo una viola y sé tocar rock".