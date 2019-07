Del barrio a las grandes ligas

El rap alcanzó su máximo apogeo a nivel mundial y Rosario se hace eco de este fenómeno con el primer Festival Nacional de Rap, en el que actuarán los referentes nacionales y locales, hoy, a las 16, en el Anfiteatro Municipal (Parque Urquiza).

Para este festival se unieron organizadores privados con Cultura de la Municipalidad y juntaron por primera vez las distintas expresiones del rap, que habitualmente se presentan por separado, en un solo espectáculo.

Así, en este festival se presentarán los músicos Lit Killah, Catriel y Fasciolo con sus hits, habrá batallas de exhibición de Trueno, Replik, Klan y Mks y se realizará la final regional de BDM (batalla de maestros, una liga que busca al mejor maestro del freestyle), que clasifica un artista para la final nacional. “Es un hecho artístico inédito que va a darle al publico del rap la oportunidad de disfrutar del espectáculo más completo que se haya realizado hasta ahora, fortalecido por la presencia de artistas rosarinos”, destacó el productor Guillermo Godfrid.

Lit killah es Mauro Román Monzón, un cantante y freestyler nacido en Buenos Aires, conocido como una de las revelaciones más jóvenes del rap y trap, que se destaca por su fluidez y alta velocidad al improvisar. Su hit “Si Te Vas” tiene 50 millones de vistas en YouTube y “Eclipse” tiene 17 millones, mientras que su perfil de Instagram alcanza los de 2 millones de seguidores.

“Nunca me hubiese imaginado ser artista. Desde los 10 años escucho rap y me muevo en el mundo del graffiti y el freestyle. Después empecé a competir en concursos y cuando terminé en el festival más famoso de Latinoamérica, “El quinto escalón”, compuse mi primer tema, “Destroy”. Después Lit Killah lanzó su primer gran hit “Apaga el celular”, que sonó en todas las radios y tiene más de 85 millones de vistas en YouTube.

Con apenas 18 años firmó contrato con Warner Music Argentina y comenzó a triunfar con el trap melódico. Más tarde estrenó “Bufón”, que tuvo más de 20 millones de visitas en el primer mes desde su estreno en YouTube. Luego llegó “Si te vas”, una producción que obtuvo gran éxito y, nuevamente en YouTube, superó el millón de visitas en tan solo un día. En una entrevista con Billboard Argentina, el artista dijo que sus intenciones de internacionalizar su música y ser reconocido en el mundo, dirigirla a países como Estados Unidos, por ejemplo y dar a conocer toda la nueva escena musical argentina.

LÍRICA SALVAJE. Sus letras son directas y 2.0. “Apaga el celular si no quieres que te llame/te voy a buscar y nos subimos a mi nave/te puedo buscar a los lugares que más ames”, rapea el joven cantante de apenas 19 años.

“Fue una locura todo lo que pasó”, asegura Lit Killah sobre su éxito. “Me interné una semana solo en mi casa escuchando mucho trap y salieron las canciones”.

La vida de Lit Killah cambió: “Vengo de un barrio humilde y ninguno de mis amigos quería acompañarme en esto, por eso todo lo hice solo, empecé a competir. Mi mamá y mi papá siempre me acompañaron y me dieron los valores. Por el barrio en el que crecí, tranquilamente podría ser cualquier cosa, y soy un pibe sano, hago todo para no decepcionar a mis viejos”, explica el artista.

Por eso aconseja a todos los adolescentes que “nunca dependan de nadie para hacer lo que les gusta”. “Cuando empecé a rapear, algunos me seguían, pero cuando quise salir del barrio, me dijeron que ellos no querían, que estaban bien así, y yo me animé a seguir mi instinto para evolucionar”.

“Sigo siendo el mismo del primer día. Cuando camino por la calle, sé que las personas de 18 años para abajo, hay un 95 por ciento de probabilidades que me conozcan. Me considero buena onda con los fans”, cuenta la joven estrella del trap argentino.

El artista que se bautizó “Lit Killah” haciendo referencia a estar “encendido”, admite que para entrar a la escena del rap argentino es necesario trabajar duro.

“Conozco mucha gente talentosa pero que no tiene la disciplina. En cambio yo tuve el enfoque para llegar a lo que quiero”, agregó. El show del artista en el Festival Nacional de Rap incluirá todos sus hits como “Bufón”, “Si te vas”, “También” y “Eclipse”. Y también hará un show de freestyle “para no olvidar sus raíces”. El artista está preparando un disco con Warner que saldrá muy pronto a la venta.

TALENTO LOCAL. Catriel es el artista más sobresaliente de la escena rosarina. El joven multiinstrumentista y vocalista de 20 años fusiona el groove del funk y destellos de jazz con rapeados de trap cool y hip hop. El rosarino se presenta con Fasciolo que produce la música de sus composiciones. Sus hits “Paris”, “N.Y”, “Si me buscan” y “Angelina Jolie”. “Tratamos de hacer algo distinto del trap mainstream, como lo que hace Tyler The Creator”.

“Desde chico escucho mucha música porque mis padres son melómanos. A los 17 años empecé a competir en las batallas de freestyle hasta que quise dejar algo permanente y ahí lancé mi primer tema, «Minutos». Y hace un año empecé a hacer temas a dúo con Fasciolo. Creamos un canal de Youtube con otros artistas rosarinos que se llama Rosario Kids, donde subimos temas para que se conozcan y todos podamos crecer”, cuenta el rapero rosarino que se inspira en el amor y la ambición a la hora de componer sus canciones.

El movimiento del trap a nivel nacional crece cada vez más. “Lit Killah arrancó como nosotros, haciendo temas en la casa y ahora la está rompiendo. Los referentes a novel nacional son varios, Paulo Londra y Duki”.

“Por ahora nos mantenemos independientes”, asegura el rapero que además de su faceta de cantante, estudia para ser maestro de primaria.

El line up del festival se completa con los artistas Klan (Lucas Matías Santo), MKS (Marcos Adrián Mansilla), Replik (Manuel Vainstein Biquard) y Trueno (Mateo Palacios Corazzina).