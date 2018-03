Debut para el Festival de Series de Cannes

Las series de sello iberoamericano formarán parte del primer Festival Internacional de Series de Cannes, que contará con conocidos rostros como el mexicano Gael García Bernal y Leonardo Sbaraglia en su primera edición el próximo mes de abril.

Tras el éxito obtenido con "Mozart in the Jungle", en la que interpreta a un director de orquesta poco ortodoxo, Gael García Bernal se ha aventurado a dirigir y protagonizar su propia serie. "Aquí en la tierra", una historia que se adentra en la política de su país y en la que comparte cartel con, entre otros, Daniel Giménez Cacho, Paulina Dávila, Ariadna Gil o Luis Gnecco.

La producción de Fox Networks Group Latin America, que consta de ocho episodios, concurre con otras nueve producciones, entre ellas la española "Félix", protagonizada por el argentino Leonardo Sbaraglia y dirigida por el catalán Cesc Gay, autor del premiado largometraje "Truman", según anunciaron hoy los organizadores en París.

Ambas producciones competirán por la Palma de Neón, el máximo galardón del Canneseries, que se desarrollará en la ciudad francesa entre el 7 y el 11 de abril coincidiendo el con tradicional mercado para contenidos televisivos MIPTV, que arranca tres días antes.

Se trata de una convocatoria abierta al público, en la que se mostrarán dos episodios de cada serie, y un jurado presidido por el escritor estadounidense y también creador de series Harlan Coben ("The Five") decidirán a qué producción destinarán los cinco premios que se otorgan: mejor música, mejor guión, interpretación, premio especial del jurado y el más codiciado: la Palma de Neón a la mejor serie.

Además de "Aquí en la tierra" y "Félix", a concurso se presentan la italiana "Cacciatore", inspirada en el libro "Il cacciatore di mafiosi" sobre el magistrado que se ha distinguido por la lucha antimafia Alfonso Sabella; así como "Killing Eve", basada en las novelas de Luke Jennings y protagonizada por Sandra Oh ("Grey's Anatomy").

En Canneseries también concurre la israelí "Miguel", una producción rodada por completo en Guatemala que nació del encuentro del diseñador de moda Tom Salama y la guionista Daphna Levin ("In Treatment"); también israelí es la producción "When Heroes Fly", creada por Omri Givon.

Completan las series a concurso la alemana "Die Protokollantin", ("The Typist"), protagonizada por Iris Berben y Moritz Bleibtreu; la belga "Undercover", centrada en el mundo del espionaje, y la escandinava "State of Happiness", centrada en la Noruega de los años 60, así como la coreana "Mother", creada por Chung Seo-kyung, guionista de la aplaudida "The Handmaiden", de Park Chan-wook.

El festival ha reservado un espacio para series web, con capítulos de un máximo de diez minutos, en la sección Competición Digital. También está conformada por diez producciones de diferentes partes del planeta y entre ellas destacan la cubana "Cabeza Madre", dirigida por Edouard Salier, con Clifton Collins Jr., Ana Gloria Buduen, Daniel Amat y Surelys Maria Pol .

Asimismo, aspiran al premio de la sección la colombiana "Camionero", dirigida por Jacques Toulemonde y con la actriz Angie Cepeda en el reparto, así como la española "Si Fueras Tú", dirigida por Joaquín Llamas y con Maria Pedraza y Oscar Casas.

El Palacio del Festival de Cannes, donde se celebra el prestigioso certamen de cine, será la sede de este nuevo evento impulsado por la ex ministra socialista Fleur Pellerin. En su edición de estreno contará como madrina con la actriz danesa Sidse Babett Knudsen.

El certamen se inagurará con Patrick Dempsey, quien a las órdenes de Jean-Jacques Annaud ("El nombre de la rosa") traslada a la pantalla "The Truth About the Harry Quebert Affair", basada en la exitosa novela del suizo Joël Dicker.

La clausura correrá a cargo del jurado del certamen, el escritor Harlan Coben, que avanzará los primeros episodios de su nueva creación: "Safe", protagonizada por Michael C. Hall ("Dexter").

Aquí en la tierra. García Bernal, protagonista y director.