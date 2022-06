Deadpool, el héroe más atípico del Universo Marvel, aterriza en Disney

Según replicó el sitio especializado The Hollywood Reporter, los escritores comentaron en diálogo con el medio Den of Geek que esta incorporación a la saga asociada con Los Vengadores no cambiará la sensación general que supo ganarse a millones alrededor del mundo. “Es muy emocionante trabajar con el grupo una vez más y tener el trasfondo del Universo de Marvel con nuevos personajes y nuevos villanos. Es un matrimonio que no necesariamente vimos venir, fue algo externo a nuestro proceso narrativo. Pero estamos encontrando oro en esa situación, o estamos intentándolo”, aseveró Reese sobre la adquisición que a principios de 2019 terminó con la 20th Century Fox bajo el paraguas del Ratón Mickey.