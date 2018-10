De Santa Fe a París, a un clic de distancia

El video on demand transformó las formas de consumo audiovisual y Rosario tiene una alternativa a las plataformas tradicionales. Aunque sin competir en cantidad con Netflix o Qubit, el contenido de acceso gratuito on line del cine El Cairo es una posibilidad para quienes busquen cine de autor que en general no pasa por las salas comerciales.

La grilla de El Cairo ofrece películas como "Starlet", sobre una amistad casi imposible, y "Tangerine", con dos chicas trans como protagonistas, ambas de Sean Baker; "Submarine", de Richard Ayoade, sobre el descubrimiento de la sexualidad; "Los exiliados románticos", de Jonás Trueba, que indaga en las misteriosas formas que adquiere el amor en el final de la primera juventud; la extraña e hilarante "Turistas", del inglés Ben Wheatley, y, entre otras más, "Zaneta", de Petr Vaclav que da una mirada sobre los conflictos de una minoría étnica.

Una de las destacadas del sitio es "Toublanc", inspirada en la obra de Juan José Saer y filmada entre la ciudad de Santa Fe y París. Con el libro "Cicatrices" del escritor nacido en Serodino como guía, es un acercamiento audiovisual a las formas literarias del autor. El Paraná y el Sena son los testigos mudos de este supuesto policial más introspectivo que de género que contó con la producción del Programa Señal Santa Fe del Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia. La película, dirigida por Iván Fund fue estrenada el año pasado, en el que se recordaban los 80 años del autor.

El consumo on line es tendencia y, según el portal Statista, seguirá creciendo. Las previsiones indican aumentará de unos 283 millones de usuarios en 2018 a 411 millones en 2022, una demanda impulsada por los más jóvenes: la franja de entre 18 y 24 años de edad dedica un promedio de casi 40 minutos por día a utilizar algún tipo de servicio de streaming. Por eso la posibilidad de acceder a contenido on line de calidad, y gratuito, es una muy buena noticia.