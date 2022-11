De Rosario a Las Vegas: Fito Páez ganó tres estatuillas en los Grammy Latinos

Finalmente, el tema que Fito hizo junto a Carlos Vives, "Babel", se impuso en el rubro mejor canción de pop/rock.

"SI me lo dieron fue por Fito, seguro", dijo Carlos Vives al recibir el premio junto al rosarino en el escenario de Las Vegas. Tras destacar su "amor al rock argentino", el artista colombiano le dijo a Páez: "Gracias a ti por darme esta oportunidad de cantar contigo. Te hemos adorado, te hemos amado toda la vida".

Jorge Drexler, Fito Páez y Bad Bunny arrasaron en la Premiere del Latin Grammy el jueves por la tarde en Las Vegas. Rosalía y Liniker fueron otros de los galardonados en la ceremonia transmitida al mundo vía streaming.

Otro de los grandes ganadores de la noche fue Jorge Drexler. "Esto es una locura, es una exageración maravillosa" dijo el uruguayo radicado en Madrid al recoger el premio a mejor canción alternativa por "El día que estrenaste el mundo". Momentos después tuvo que regresar al escenario a recoger el premio a mejor canción pop por "La guerrilla de la concordia", que empató con "Tacones rojos", de Sebastián Yatra.

"Es una alegría la verdad, yo estoy muy emocionado porque el disco casi no llega a buen puerto, la pandemia fue para todos y para todos muy duro, pero a mí me bloqueó mucho", señaló Drexler.

Y también se dio el gusto con el premio a mejor canción en lengua portuguesa por "Vento sardo", con Marisa Monte. El cantautor dedicó ese galardón a Gal Costa, recientemente fallecida.

Bad Bunny, quien era el artista más nominado de los Latin Grammy con 10 menciones, arrasó en las categorías de música urbana con el premio a mejor canción urbana y el de mejor fusión/interpretación urbana por "Tití me preguntó". Igualmente conquistó el gramófono a mejor canción de rap/hip hop por "De museo".

El puertorriqueño, que no estuvo presente en la Premiere, se llevó finalmente el premio a interpretación de reggaetón por su éxito con Julieta Venegas "Lo siento BB:/", producido por Tainy, quien convocó a ambos para la canción.

El listado de premios anticipados entregados en Las Vegas por la Academia Latina de la Grabación es el siguiente:

►Mejor canción pop: (empate) "La guerrilla de la concordia", Jorge Drexler y "Tacones rojos", Sebastián Yatra.

►Mejor fusión/interpretación urbana: "Tití me preguntó", Bad Bunny.

►Mejor interpretación de reggaetón: "Lo siento BB:/", Tainy, Bad Bunny y Julieta Venegas.

►Mejor canción de rap/hip hop: "De museo", Bad Bunny.

►Mejor canción urbana: "Tití me preguntó", Bad Bunny.

►Mejor álbum de rock: "Unas vacaciones raras", Él Mató A Un Policía Motorizado.

►Mejor canción de rock: "Lo mejor de nuestras vidas", Fito Páez.

►Mejor álbum de pop/rock: "Los años salvajes", Fito Páez.

►Mejor canción de pop/rock: "Babel", Fito Páez y Carlos Vives.

►Mejor álbum de música alternativa: "Motomami (Digital Album)", Rosalía.

►Mejor canción alternativa: "El día que estrenaste el mundo", Jorge Drexler.

►Mejor álbum de cumbia/vallenato: "Feliz aniversario", Jean Carlos Centeno y Ronal Urbina.

►Mejor álbum de merengue y/o bachata: "Entre mar y palmeras", Juan Luis Guerra.

►Mejor álbum tropical tradicional: "Gonzalo Rubalcaba y Aymée Nuviola Live in Marciac", Gonzalo Rubalcaba y Aymée Nuviola.

►Mejor canción tropical: "Mala", Marc Anthony.

►Mejor álbum cantautor: "Tinta y tiempo'', Jorge Drexler.

►Mejor álbum de música banda: "Abeja reina", Chiquis.

►Mejor álbum de música tejana: "Para que baile mi pueblo", Bobby Pulido.

►Mejor álbum de música norteña: "La reunión (deluxe)", Los Tigres Del Norte.

►Mejor canción regional mexicana: "Como lo hice yo", Matisse, Carin León.

►Mejor álbum instrumental: "Maxixe samba groove", Hamilton De Holanda.

►Mejor álbum folklórico: "Ancestros sinfónico", Síntesis, X Alfonso y Eme Alfonso.

►Mejor álbum de tango: "Horacio Salgán Piano Transcriptions", Pablo Estigarribia.

►Mejor álbum de música flamenca: "Libres", Las Migas.

►Mejor álbum de jazz latino/jazz: "Mirror Mirror", Eliane Elias, Chick Corea, Chucho Valdés.

►Mejor álbum cristiano (en español): "Viviré", Marcos Witt.

►Mejor álbum cristiano (en portugués): "Laboratório do groove", Eli Soares.

►Mejor álbum de pop contemporáneo en lengua portuguesa: "Sim sim sim", Bala Desejo.

►Mejor álbum de rock o música alternativa en lengua portuguesa: ``O futuro pertence à ... jovem guarda'', Erasmo Carlos.

►Mejor álbum de samba/pagode: "Numanice (hash)2", Ludmilla.

►Mejor álbum de música popular brasileña: "Indigo borboleta anil", Liniker.

►Mejor álbum de música sertaneja: "Chitãozinho & Xororó legado", Chitãozinho & Xororó.

►Mejor álbum de música de raíces en lengua portuguesa: "Senhora Estrada", Alceu Valença.

►Mejor canción en lengua portuguesa: "Vento sardo", Jorge Drexler y Marisa Monte.

►Mejor álbum de música latina para niños: "A la fiesta de la música vamos todos", Sophia.

►Mejor álbum de música clásica: "Legado", Berta Rojas.

►Mejor obra/composición clásica contemporánea: "Anido's Portrait: I. Chacarera", Berta Rojas.

►Mejor arreglo: "El plan maestro", Jorge Drexler (arreglador: Fernando Velázquez)

►Mejor diseño de empaque: "Motomami (Digital Album)'', Rosalía (directores de arte: Ferran Echegaray, Viktor Hammarberg, Rosalía, Daniel Sannwald y Pili Vila).

►Mejor ingeniería de grabación para un álbum: ``Motomami (Digital Album)'', Rosalía (Chris Gehringer, ingeniero; Jeremie Inhaber, Manny Marroquín, Zach Peraya y Anthony Vilchis, mezcladores; Chris Gehringer, ingeniero de masterización).

►Productor del año: Julio Reyes Copello.

►Mejor video musical versión corta: "This Is Not America", Residente con Ibeyi.

►Mejor video musical versión larga: "Hasta la raíz: El documental", Natalia Lafourcade.