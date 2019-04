De Rafael Correa a Wolff

La partida de Alberto Cortez repercutió ampliamente ayer en las redes sociales donde muy diversas personalidades lo despiden con emoción y cariño. Dos ex presidentes latinoamericanos, como el ecuatoriano Rafael Correa ("Se nos fue un gigante. Hasta siempre Alberto") y el mexicano Felipe Calderón ("¡Qué pena! Fue de mis favoritos desde mi adolescencia y juventud. Para él los versos de su propio canto: "Cuando un amigo se va". Descanse en paz. Muchos lo extrañaremos"), expresaron dolor en Twitter ante el deceso del músico argentino. Por su parte, el trovador cubano Vicente Feliú escribió en Facebook: "Se ha ido uno de los grandes cantores de Nuestra América, solidario como pocos, hermano queridísimo, olvidado por muchos. Su obra -la cantada y la más íntima-, quedará en nuestras memorias y en las que logremos continuar. Nos vemos, Alberto querido, junto a Facundo, en alguna nube para seguir cantando por la paz en Colombia y la dignidad de nuestros pueblos". El ex futbolista y periodista deportivo Quique Wolff utilizó la red del pajarito y confesó: "Hoy es un día muy triste para mí, se fue un gran amigo y mejor compositor y cantante. Te voy a extrañar mucho, me quedo con tu talento y tu música". La Asociación Argentina de Actores, en su cuenta de Twitter, publicó que "lamenta el fallecimiento del cantante y compositor argentino Alberto Cortez. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y a la comunidad musical".

