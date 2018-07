De los ataques de pánico a la plenitud del escenario

Ernestina Pais descubrió que quería hacer teatro después de un período conflictivo en su vida. "A los 39 años empecé a tener ataques de pánico y depresión. Y ahí me di cuenta que tenía que hacer lo que se me cantara el culo", reveló entre risas. La conductora debutó en la tablas en 2014 en la obra "Familia de mujeres", de José María Muscari. "Yo había ido a ver «La casa de Bernarda Alba», una gran puesta de Muscari, y me pasó que yo quería estar ahí arriba del escenario. Lo sentí. Yo quería seguir comunicando, pero no en un sistema de tanta presión como había estado durante 22 años en tele y la radio. El teatro me pareció algo más humano", afirmó.

"Entonces Muscari escribió un papel para mí, nos fuimos a hacer temporada en Carlos Paz y la pasé realmente genial. En esa época también me separé de un novio que no me hacía bien, y toda esa experiencia me sanó por dentro", explicó. Pais admitió que le gustaría volver a los medios, aunque también tiene sueños y planes como actriz. "Arrancamos con esta obra pensando que iba a durar seis meses y ya vamos por los dos años. Eso es grandioso en este momento. Yo estoy muy agradecida. También me gustaría que me convoquen como actriz para alguna tira, pero bueno, vamos a ver si lo logramos", acotó con una sonrisa.