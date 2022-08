De Hollywood a Rosario: un actor de "Sex and the City" filmó con Postiglione

“Hacer un cine desafinado, imperfecto, es quizá la única manera de mantenernos vivos”, dice Gustavo Postiglione. Y no es una frase tirada al azar, aplica mucho más con la imagen de esa botella con un mensaje en su interior arrojada al Paraná y que, por qué no, puede surcar varios océanos.

“Desafinado” es el título del nuevo film realizado por el director rosarino, que contó con la valiosa participación de Harry Chambarry, el actor de New York que actuó en series como “Sex and the City” y “La Ley y el Orden”. Pero la película tiene otra particularidad: fue rodada el fin de semana pasado en locaciones de Rosario y con un iPhone, en otra apuesta del cine instantáneo, un formato con el que el cineasta de “El asadito” ya filmó “Simulacro” y que está plasmado en su flamante libro “Del cine instantáneo al cine en vivo”, de la colección Estación Cine, de Editorial Ciudad Gótica.

“Desafinado” narra la historia de un actor (Chambarry), que llega de Nueva York a Rosario para encontrarse con un director (Postiglione), con el que acordó filmar un proyecto. Sin embargo, el director no aparece y el actor deambula por Rosario encontrándose con parte del equipo con el que trabajará, pero ninguno le da respuestas acerca del paradero del director.

“Yo no lo conocía a Harry salvo por Ezio Massa, que es un amigo mío, ya que en verdad el actor vino a la Argentina a presentar la productora de Ezio, quien también lo convocó para participar de su película «Alter Ego». Yo sabía eso y charlamos con Harry sobre la posibilidad de hacer algo juntos. Entonces ficcionalizamos nuestro encuentro mezclando ficción y realidad”, dijo Postiglione.

tapaposti2.jpg Toma dos. Sol Ivancich, Harry Chambarry y Juan Nemirovsky, en acción.

Otra punto clave del film es que está hablado en inglés y narrado en tono de comedia. Harry Chambarry es un actor estadounidense que ha trabajado en varios films independientes, como así también algunas participaciones en programas y series como “Sex and the City” y “La Ley y el Orden”, además de actuar en “Alter Ego”, del director argentino Ezio Massa, que fue rodada en New York.

“La hice en inglés porque el actor habla en inglés y es el protagonista, y para que tenga el ritmo que debía tener necesitaba de actores que se defendieran en el inglés. El único que no habla una palabra en inglés es Tito Gómez, y me interesaba el cruce entre los dos, porque me pareció que terminaba siendo muy interesante y gracioso”, dijo el realizador local.

tapaposti3.jpg En rodaje. Postiglione, con su iPhone, en la filmación de “Desafinado”.

Las locaciones fueron determinantes para que el cruce de un neoyorquino en Rosario tenga todos los matices necesarios para que la historia sea atrapante. Entre esas locaciones hubo muchas en la zona sur, que es el barrio de Tito Gómez, y se rodó puntualmente en el bar San Antonio, en el Club Ciclón, en el bar Delta del hotel de Puerto Norte, en el Complejo Atlas y también arriba de un auto.

En “Desafinado” actúan además de Chambarry actores rosarinos que ya han filmado con Postiglione, como es el caso de Tito Gómez (“El asadito”), Juan Nemirovsky (“Brisas heladas”), Lara Todeschini (“Simulacro”) y Ariel Hamoui (“El presi”), a quienes se sumaron Sol Ivancich y Martín Salomón.

El equipo completo que trabajó en “Desafinado” está integrado por Gustavo Postiglione, en dirección y guión; Camilo Postiglione, en fotografía; María Eugenia Solana como asistente de dirección; Gabriel Mancini, en sonido; Andrés Nicolás, jefe de producción; y Postiglione y Ezio Mazza en producción general.

“Este es un proyecto que sabemos donde comienza pero no sabemos dónde termina, ya que lo pensamos en unos pocos días cuando mi amigo Ezio Massa me avisó que llegaba a Argentina con Harry para presentar su productora BAFAM Entertainment. Quizás sea la primera co-producción entre Rosario y New Jersey, donde se encuentra afincado Massa”, dijo Postiglione. Y agregó: “La idea es que a fin de año o el año que viene yo vaya a filmar una peli de este estilo a New Jersey, siempre y cuando den los tiempos, ya que yo también voy a filmar una película grande en 2023”.

Respecto a los distintos modos de producción cinematográfica de esta era post pandemia y en pleno auge de las plataformas, Postiglione indicó: “Creo que el cine hoy se debe producir de todas las maneras posibles sin especular demasiado sobre las posibilidades reales que tiene un film. Las plataformas digitales han modificado demasiado todo y tienen el control del mercado global. Hoy hacer cine por fuera de los sistemas de streaming multinacionales es una aventura con una alta carga de incertidumbre. Pero creo que es la única manera de mantener una verdadera independencia en cuanto al lenguaje, la narración y los contenidos”, dijo Postiglione, quien aparte de “Desafinado” estrenará en los próximos meses “Singapur”, la película independiente y experimental filmada a lo largo de varios años junto a Julieta Cardinali y que está en pleno proceso de post producción.

Y concluyó: “ «Desafinado» es un título que de alguna manera habla de eso. Hacer un cine desafinado, imperfecto, es quizá la única manera de mantenernos vivos”.