De Brito y Roccasalvo protagonizaron otra pelea en los Martín Fierro de radio

Roccasalvo aprovechó su ciclo de El Nueve este domingo para contar: "En su momento, yo le inicié un juicio en enero de 2020 a Ángel de Brito por un adjetivo que usó en mi contra, teniendo en cuenta que yo no formaba parte del tema que estaban hablando. Pasan los años, vino la pandemia, estuvimos en mediaciones online y hace uno o dos meses dijo que yo había perdido el juicio. Anoche yo estaba en otra mesa, la de Canal 9, pero ya había entregado dos Martín Fierro y me quedé en una de las mesas principales de Radio Mitre, pero en un momento, ya casi terminando la fiesta aparece Ángel de Brito y me dice 'pero escúchame bol... te estaba buscando, tenemos que hablar, somos colegas, cómo llegamos a un juicio' y le digo 'sí, tendríamos que haber hablado, vos tiraste el primer dardo y nunca me llamaste así que hablé con un abogado'".

Y agregó: "Me dice 'pero por qué no nos tomamos un café' y le dije que no tenía problema, pero aparecieron dos periodistas grabando con sus celulares, entonces le dije a una de ellas 'estúpida sacá eso, no grabes'. Toda la mesa se incomodó muchísimo porque no era mi mesa, se dieron cuenta que yo estaba mirando al escenario y que esto fue armado por Ángel con las tres periodistas, armó todo para ser comidilla de su programa".

"Quiero aclarar que hay diez personas que escucharon todo lo que él dijo, que quedamos en tomar un café y yo no sabía que todo eso se había armado, no sé con qué intenciones va a hacer su programa. Le aclaré que no ganó el juicio y yo no lo perdí", afirmó Roccasalvo.

"El juzgado después de todas la mediaciones le mandó una notificación al doctor Tragani para que presente el primer pedido de la audiencia oral y pública, pero se le pasaron los 60 días y la Justicia desestimó el caso, entonces nadie gana ni nadie pierde. Espero que mañana tenga la misma forma con la que se dirigió a mí tan amistosamente porque lo escucharon toda la gente de Clarín, de La Nación, Guido Kazcka, Coppola y todos", explicó indignada la conductora.

Como era de esperar, Ángel de Brito reaccionó de inmediato y a través de su celular comenzó a contestarle a través de su cuenta personal de Twitter: "MENTIROSA. Le dije otra cosa". Y se respondió a sí mismo de un enigmático que compartió anoche: "¿Quién me dijo 'te voy a tirar con el celular'. Esto no lo contó la cara de roca?".

También compartió fotos de dos periodistas que supuestamente estaban de parte de él, ya que su enemiga lo acusó de armar todo en el momento que tuvieron el reencuentro y escribió dejando en evidencia a la locutora: "Su notero es el que filma con otro colega".

