El actor Mauricio Dayub, quien disfruta del éxito de su unipersonal "El equilibrista" en Mar del Plata, sostuvo que "este espectáculo representa parte de la esencia argentina, donde todos hemos aprendido a ir acomodándonos a hacer equilibrio en una realidad que es muy cambiante".

Luego de superar las 100 funciones a sala llena en Buenos Aires, la obra que conjuga elementos biográficos, ficción, poesía y humor, fue una de las primeras en estrenarse en La Feliz, ciudad a la que Dayub llegó por primera vez hace 20 años y a la que suele visitar en invierno.

"Venimos de un año muy complejo y sin embargo cada vez más elencos deciden apostar a Mar del Plata. Me llama mucho la atención esta cosa argentina, es extraordinario, es como arrojarse convencido de que en el aire van a aparecer las alas, se va a abrir el paracaídas", expresó a Télam el actor, dramaturgo y productor que se presenta de miércoles a domingos en la sala ubicada en Santa Fe 1751 de la ciudad balnearia.

Este año la cartelera teatral marplatense está integrada por unas 300 piezas, de las cuales 100 se enmarcan en el circuito independiente. "Me encanta hacer temporada en esta ciudad, siempre me recibió tan bien, es una ciudad muy linda y la temporada me dispone a compartir con la gente y a disfrutar el verano", confesó.

Dirigido por César Brie, Dayub genera en cada función una empatía particular en un público que se emociona y se divierte. "La obra fue creada con muchas cosas personales y hay muchas elementos que me hacen sentir ese estar al borde del precipicio de la emoción, me sorprende siempre. Ya llevo más de 100 funciones y siempre me emociono en distintos lugares de la obra", comentó a Télam el actor que obtuvo el ACE de Oro por esta puesta.

"Con la intención de que el espectador construya su propia historia a partir de lo que ve", la obra narra historias familiares a través de monólogos y el uso de objetos diseñados especialmente para la trama que Dayub escribió junto a Patricio Abadi y Mariano Saba.

"Los cuatro monólogos estaban escritos por separado, me junté con los otros autores, Abadi y Saba, y fuimos emparentando los que elegí teniendo en cuenta que los podía asumir bien y luego empecé a darles una continuidad. Pensaba que un espectáculo con monólogos bien actuados no era suficiente", reveló.

El actor, quien hizo nueve temporadas del éxito "Toc Toc" y que a lo largo de su extensa trayectoria protagonizó títulos como "El amateur", "Consentidos" y "Guapas", agregó: "Es un espectáculo que creo que mejora mi vida, porque es un trabajo que va más allá de lo artístico. Donde de algún modo estás más vivo, contando tu historia, tu vida".