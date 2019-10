David Lee Roth: "Creo que Van Halen se ha terminado"

David Lee Roth no dejó dudas: "Creo que Van Halen se ha terminado", dijo ayer el líder de la banda y generó un escozor en el universo rockero. Han pasado ya siete años desde su último disco y cuatro desde sus dos últimos conciertos en el Hollywood Bowl en octubre de 2015. Desde entonces, Van Halen estuvo inactivo. Pero ahora, el vocalista del grupo fundado en 1972 no sólo se corrió del proyecto sino que dijo que ve su próxima residencia en Las Vegas como una nueva etapa en su extensa carrera, por lo que también se dio por cancelada la posibilidad de una gira este año con el regreso del bajista Michael Anthony.

En una entrevista con una emisora de Detroit, el cantante vaticinó un futuro más bien negro para la banda: "El tour ha sido cancelado muchas veces y creo que Van Halen se ha terminado. Mi residencia en Las Vegas es la siguiente fase", dijo quien fue cantante del grupo desde 1974 hasta 1985, también en 1996, y desde 2007 hasta la actualidad.

Roth, de 64 años también abrió la polémica al hablar del bajo nivel del guitarrista Eddie Van Halen:

"Eddie tiene su propia historia que contar, no me corresponde a mí contarla", indicó.

Unas semanas atrás, el cantante dijo que él es "probablemente" la "cara" de Van Halen a partir de este punto. "No estoy seguro de lo que está ocurriendo con Eddie, pero probablemente él no va a responder a la llamada esta vez. No me corresponde adivinar. Pero hemos estado en contacto", concluyó irónicamente.

Lee Roth. ¿Adiós Van Halen?