Evans regresa al país (es su quinta visita) en el marco de la gira “Sold My Soul To Rock N Roll”, que recorrerá toda Latinoamérica. El vocalista interpreta en vivo temas de la primera época de AC/DC como “Can I Sit Next To You Girl?”, “Rocking In The Parlour”, “Baby Please Don’t Go” y “Sunset Stripp”, además de clásicos post Evans como “TNT”, “Highway To Hell” y “Whole Lota Rosie”, entre otros. También recorre temas solistas como “Bad Ass Boy” y “Who’s Gonna Rock Me?”, y algunas sorpresas de sus ex bandas Rabbit y Barbwire.

Dave Evans nació en 1953 en Carmarthen, Gales, y fue criado en North Queensland, Australia. Cuando cumplió 17 años se trasladó a Sidney, donde conoció a los hermanos Malcolm y Angus Young, Colin Burgess y Larry Van Kriedt, con quienes formó AC/DC. El primer concierto de la banda fue en el Cheequers Nightclub de Sidney, en diciembre de 1973, donde presentaron en vivo su primer single: “Can I Sit Next To You Girl?” / “Rocking In The Parlour”. Poco después, diversas peleas con los hermanos Young llevaron a Dave a abandonar el grupo. Fue sustituido por Bon Scott, a quién Malcolm y Angus habían conocido poco tiempo antes y hacía las veces de chofer y plomo de la banda.

El cantante siguió su carrera en una banda llamada Rabbit, a partir de 1975. Con Rabbit grabó un par de discos, “Rabbit” y “Too Much Rock And Roll”, y apareció en numerosos shows de televisión. Después de unos años de ausencia, en 1985 formó Dave Evans and Thunder Down Under, grupo con el que grabó un disco tributo a AC/DC. Ese álbum se llamó “A Hell Of A Night” y fue grabado en vivo en 2001, coincidiendo con el 20º aniversario de la muerte de Bon Scott. Ese trabajo contiene ocho canciones: seis de ellas fueron grabadas originalmente por Bon Scott y dos por Dave Evans.

En 2006 Evans editó su primer álbum como solista, “Sinner”, y dos años después apareció “Judgement Day”. En 2020 lanzó el single “Bad Ass Boy”, grabado con el reconocido productor Jeff Silverman y el guitarrista Troy Q Tipton. Y ese mismo año editó “Live”, disco en vivo grabado durante la gira “Lightning & Thunder” que recorrió Argentina, Chile, Colombia, México, Guatemala y Panamá.