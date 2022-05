Darío Barassi se arrepintió del audio que le mando a Antonela Roccuzzo: "Me di vergüenza"

"Ella me mandó una foto en el que se ve su pie, un poco del pie de Lio y de fondo estoy yo. Y me dice: «Nosotros, acá, te bancamos a vos»", contó Darío Barassi.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi son dos de los tantos fanáticos que tiene el programa "100 argentinos dicen". A tal punto que la empresaria le envió un mensaje a Darío Barassi para hacérselo saber dejando el divismo de lado, algo que no promulga la familia rosarina.

Luego de que una participante no respondiera "fútbol" en una de las preguntas, el conductor comentó: "Nos mira Messi. Antonela, perdoname, dejá de seguirme si querés". Su reacción hizo sonreír a los participantes.

"Me impactó más la muerte de Maradona que enterarme que tenía ELA", dijo un ex compañero de Diego

"¿Ya conté que Antonela Roccuzzo me mandó un mensaje por Instagram? ¡Ay, el audio con el que le contesté!", continuó Barassi contanto sobre el ida y vuela que tuvo con la mujer de Messi.

"Ella me mandó una foto en el que se ve su pie, un poco del pie de Lio y de fondo estoy yo. Y me dice: «Nosotros, acá, te bancamos a vos». Y yo iba manejando y no pude pensar", explicó el popular conductor televisivo y actor.

Antonela Roccuzzo le mandó un mensaje a Darío Barassi.mp4

Por lo que contó, en ese momento Darío Barassi se encontraba manejando y el mensaje lo tomó por completa sorpresa, por lo que no sabía qué responder. "«Son una familia modelo, son un ejemplo de familia para el país», le dije. Ella me contestó «jajaja, genio». Y yo «de verdad te lo digo»", relató el conductor.

"Un b..., me di vergüenza. Soy cero cholulo, pero bueno...", concluyó el relato Barassi sobre la charla que mantuvo por redes sociales con la esposa del mejor jugador del mundo.