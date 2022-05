Darío Barassi reveló cómo se enteró que la familia Messi mira su programa

"Me impactó más la muerte de Maradona que enterarme que tenía ELA", dijo un ex compañero de Diego

“¿Ya conté acá que Antonela Roccuzzo me mandó un mensaje por Instagram?”, dijo. Y detalló: "Ay, no, mi audio con el que le contesté. Lo voy a contar cada vez que lo nombren, chicos. Ella me mandó una foto en el que se ve su pie, un poco del pie de Lio y de fondo estoy yo. Y me dice: ‘Nosotros, acá, te bancamos a vos’. Y yo iba manejando y no pude pensar”, relató.

Y con una particular voz imitó el audio que le envió a la mamá de Thiago, Mateo y Ciro: “Son una familia modelo, son un ejemplo de familia para el país". Y añadió: "Y ella me pone ‘jajaja, genio’. Y yo le respondo: 'de verdad te lo digo´”.

El episodio generó un momento de satisfacción en el programa por comprobar que la familia Messi forma parte de su audiencia, aunque Barassi admitió que le daba algo de vergüenza contar su alegría por tener a Lionel y su esposa entre los televidentes "porque soy cero cholulo", pero al tratarse de una figura mundial el conductor quiso compartir su satisfacción.