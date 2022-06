Darío Barassi le respondió a la seguidora que lo tildó de "mala onda": "No soy tan ortiba"

"Barassi es un personaje que no dista tanto de quien soy en la vida real. Un poco es una cortesía que debo", dijo el conductor, defendiendo su imagen de "buena onda".

“Naaaaaaa pará pará, salí a caminar y a la vuelta del departamento estaba el gordo Barassi cenando. Lo vi y con una sonrisota lo saludé muy emocionada y me levantó la mano no más, y con alta cara de culo. La decepción” , escribió Abril Fran en su cuenta de Twitter, sorprendida por el comportamiento del presentador televisivo. Darío leyó el comentario y decidió contestarle con mucho humor: “Nada que me distraiga de la comida va a ameritar mi sonrisa” .

https://twitter.com/dariobarassi/status/1536550673113829376 Nada q me distraiga de la comida va a ameritar mi sonrisa. https://t.co/kGZ99i0xhf — dario barassi (@dariobarassi) June 14, 2022

En diálogo con Mediodía Noticias (eltrece), el conductor comentó lo que había ocurrido ese día y aseguró que se arrepentía de algunas cuestiones. “Me sentí re mal cuando leí el tuit y le expliqué a la piba, con humor, que no la saludé por la conversación que estaba teniendo, porque yo en general le doy un beso y un abrazo a todo el mundo, no soy tan ortiba...”, expresó.

Horas más tarde, la seguidora aprovechó para calmar las aguas y quitarle importancia a su comentario: “Está perfecto jajajaja solo era un tweet, qué escandalosa la gente. Es Twitter, no existe la literalidad”.

“Cuando leí el tuit, lo contesté y ni loco pensé que se pudiera generar algún mínimo debate sobre el tema”, contó Darío, que relató su versión de los hechos en el noticiero.

Qué dijo Darío Barassi sobre el encuentro con su fan

Darío Barassi explicó en la pantalla de eltrece cómo vivió la situación. “Esta chica miente, porque había un vidrio de por medio y ella pasó por la calle. Estaba con dos amigos y uno está con un garronazo en la vida. Por eso fuimos a un lugar escondido y tranquilo, para poder hablar”, señaló.

“Yo estaba mandándome un buñuelo de acelga de este lugar que es espectacular, el otro pibe que me estaba contando que le está yendo para el ort... en la vida y bueno, levanté el brazo y seguí conectado con lo que estaba pasando en la mesa”, detalló con toda la paciencia del mundo.

La palabra de Darío Barassi por el revuelo viral que se armó en las redes con una fan

“Parte de mi trabajo también es ese. Barassi es un personaje que no dista tanto de quien soy en la vida real. Un poco es una cortesía que debo. Entiendo que es parte del combo, y lo agradezco, un poco lo he buscado y generado”, sostuvo, defendiendo su imagen de "buena onda".

Y concluyó: “Es un laburo que me gusta, lo disfruto un montón, me gusta la gente, me gusta la calidad del vínculo, tengo cero mambo con eso”.