El maestro del cine de terror italiano Darío Argento criticó la remake de "Suspiria", de Luca Guadagnino y protagonizada por Dakota Johnson (foto), al afirmar que "traiciona el espíritu del original", que data de 1977, Argento, que tiene 78 años y no dirige cine desde 2012, cuando presentó "Drácula 3D", sostuvo que la nueva versión de Guadagnino -que se estrenará en la Argentina el 31 de enero- "solo tiene algunos momentos de terror". "No hay miedo, no hay música", añadió.



