Darín da el puntapié inicial al Festival de San Sebastián

Bradley Cooper, Ryan Gosling, Juliette Binoche o Robert Pattinson desfilarán por la alfombra roja en una de las ediciones con más estrellas del Festival de Cine de San Sebastián, que arranca hoy con la argentina "El amor menos pensado", protagonizada por Ricardo Darín.

Laetitia Casta, John C.Reilly, la veterana actriz británica Judi Dench o el actor y director estadounidense Danny DeVito serán otras de las grandes figuras que desfilarán durante los nueve días de cine en esta 66 edición del festival, en el que se verá mucho cine hecho por mujeres y muchos primeros trabajos de cineastas.

Precisamente una opera primera, la del argentino Juan Vera, levantará el telón del certamen de la ciudad del norte de España para competir por la Concha de Oro, el máximo galardón que se disputan 18 películas y cuyo dueño decidirá un jurado presidido por el director estadounidense Alexander Payne.

Pese a que el director del certamen, José Luis Rebordinos, se muestra contrario a una cuota femenina a la hora de seleccionar películas, cinco de esos títulos a competición están firmados por mujeres, un múmero mayor que en los principales festivales de Venecia (donde sólo compitió una) o Cannes (con tres), lo que levantó una fuerte polémica.

Una de las cineastas a competición es la francesa Claire Denis, que concurre por primera vez con una arriesgada apuesta futurista de ciencia ficción, "High Life", protagonizada por Pattinson y Binoche que llega tras levantar una fuerte polvareda en Toronto por sus altas dosis de sexo y violencia.

La japonesa Naomi Kawase aterriza por segunda vez en San Sebastián con "Vision", una historia rodada en Japón en la que Binoche repite como protagonista. También regresa la chilena Valeria Sarmiento con la coproducción franco-portuguesa "Le cahier noir/The Black Book".

La española Icíar Bollaín compite por tercera vez con "Yuli", la historia del cubano Carlos Acosta, el primer bailarín negro en interpretar algunos de los papeles más importantes del Royal Ballet de Londres, que se interpreta así mismo. Y el cuadro femenino se completa con "Blind Spoot", la primera película como directora de la actriz noruega Tuva Novotny, que cuenta una historia en un solo plano secuencia.

Junto a Bollaín, otros tres realizadores ya habituales del festival completan las propuestas de cine español a concurso: tras alzarse con la Concha de Oro en 2011 con "Los pasos dobles", Isaki Lacuesta sigue en "Entre dos aguas" la vida de dos hermanos gitanos que ya protagonizaron uno de sus trabajos cuando eran adolescentes.

Carlos Vermut, que también ganó el festival en 2014 con "Magical Girl", vuelve a concurrir con "Quién te cantará", la historia de una cantante que pierde la memoria antes de regresar a los escenarios, mientras Rodrigo Sorogoyen compite por segunda vez con "El reino", un thriller político sobre corrupción protagonizado por Antonio de la Torre que promete levantar ampollas por sus referencias a la situación en España.

Junto a Sarmiento y Vera, "Rojo", una historia ambientada en la Argentina de los años 70 de Benjamín Naishtat completa la participación latina por la Concha de Oro.

El cine asiático a competición llega de la mano, entre otros, del filipino Brillante Mendoza, un habitual de Cannes, Venecia o Berlín que acude por primera vez a San Sebastián con "Alpha: The Right To Kill" centrada en la cuestionada política del presidente Rodrigo Duterte contra las drogas.