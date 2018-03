Dante Spinetta trae "Puñal", un disco con las heridas del amor

"Este disco fue algo que no pude frenar, fue la búsqueda de una salvación, la música tiene ese poder de transformar toda la oscuridad en algo lumínico". Así habló Dante Spinetta ayer en Rosario al referirse a "Puñal", el material que el músico presentará el viernes 6 de abril en Sala de las Artes (Suipacha y Güemes).

A siete años de "Pyramide", su anterior trabajo solista, Dante vuelca en este nuevo registro de Sony Music un álbum sanguíneo, visceral, que fue grabado en el estudio La Diosa Salvaje, cuando todavía estaba a flor de piel su separación con Luz Cipriota. "Estaba tan atravesado por ese dolor de una relación de amor que no pudo ser, que caí en una oscuridad en la cual uno empieza a revolver el sótano de tu vida. Lo que no querías ver, esas cosas que fuiste salteando con el tiempo para sobrevivir", le dijo a Escenario mientras apuraba un café en el hall del hotel Splendor Savoy.

Lookeado de negro con gorra, remera y chupines, y el contraste con zapatillas blancas, Dante es un apasionado cuando habla de su música. Y más cuando se trata de un disco que fue compuesto y producido por él, a excepción de "Laberinto", único tema coproducido con Rafa Arcaute.

"No todo es lindo e instantáneo, entonces me puse a aceptar ese ying y yang, y crecí. Me monté en otro lado al entrar al estudio y fue un momento muy puro. Por esto también le puse "Puñal". Este disco tiene sangre y quise que sea así, no pensé en hacer el mejor disco, sólo busqué que sea real", destacó.

Y vaya si lo logró. Sobre baladas intensas y el tempo de hip hop que es una marca en su carrera, Dante transpira dolor ("dentro de mi pecho hay una herida que empieza a sangrar de nuevo", en "Pesadilla"); metáforas inequívocas ("el puñal tiene dos caras, de un lado tu nombre, del otro el mío", en "Puñal") y también esperanza ("todo final es un comienzo", en "Toda mi fe").

"Este disco también tiene la pulsión de Buenos Aires, la violencia de la ciudad. Y eso me inspiró beats, tenía que sentir el bombo, como en "Pesadilla", "Mi vida", "Puñal", lo urbano, que es a lo que me dediqué toda mi vida, de alguna manera", concluyó el hijo de Luis Spinetta.