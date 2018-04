Dante Spinetta presenta "Puñal" en Rosario

Dante Spinetta presenta su nuevo álbum "Puñal", hoy a las 23, en La Sala De Las Artes (Suipacha 98 bis). "Puñal" es el primer disco solista en siete años del cantante y compositor argentino que forma parte de la banda Illya Kuryaki and the Valderramas. "El disco es intenso porque yo soy intenso. Me amigué con la oscuridad", confesó Spinetta.