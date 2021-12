Daniela Herrero reveló con qué famoso cantante mantuvo un fogoso romance

Padeció la fama. "Las mujeres me encerraban en el baño en la escuela, me querían pegar. Había mucha competencia”, contó Herrero, quien sufrió bulling.

“ ¿Estuviste con algún famoso o famosa que no sepamos? ”, le preguntó Jey Mammon en una de las secciones del programa, a lo que ella respondió afirmativamente, pero advirtió que no revelaría el nombre. “Es una figura... No lo voy a contar ni en pedo”, sostuvo.

Claro que su decisión de ocultarlo le duró pocos segundos porque el conductor indagó y logró que Daniela contara que se trataba de una celebridad de la música. “Ya pasó hace mil... Lo voy a decir. Abel...”, disparó ante la sorpresa del equipo y reafirmó: “Abel Pintos”.

La declaración no pasó inadvertida entre los fanáticos de ambos artistas, quienes hicieron estallar Twitter con la novedad: “Daniela Herrero acaba de declarar que estuvo con Abel Pintos. Bomba”, “¡Que Daniela Herrero estuvo con Abel Pintos! ¿Qué? ¿QUEEEE? Dame mayúsculas más grandes”, “Daniela Herrero con Abel Pintos, un shippeo que no me esperaba”, fueron algunos de los tantos comentarios que surgieron en la red del pajarito.

Daniela ahora vive otro momento lleno de felicidad ya que se convirtió en mamá de Alondra hace algunos meses. “Lo mejor es despertarme todos los días y tenerla al lado mío”, aseguró sin dudarlo.

“Lo peor es cuando estoy todo el día con ella y viene mi novio de trabajar y ni siquiera me puedo bañar porque me dice «bancá que me tomo un té porque no comí nada en todo el día». Esas cosas, pero después lo disfruto muchísimo”, añadió Daniela, quien durante el programa también contó el duro momento que le tocó atravesar en la escuela en un momento de despegue artístico por el bullying que sufrió.

“A mí no me importaba nada en ese tiempo (la exposición), pero sí ir a la escuela. Me costaba la exposición, era más chica. Quería pasar desapercibida. Lo viví fuerte. Me costaba mucho. Las mujeres me encerraban en el baño, me querían pegar. Había mucha competencia”, contó con dolor.

