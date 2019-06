Daniela Cardone sigue siendo una de las mujeres mas sexies de la Argentina y lo demuestra cada vez que aparece en Sex, viví tu experiencia, la última creación de José María Muscari.

Sin embargo, en una entrevista con la revista Pronto, la exmodelo aseguró que el sexo ya no ocupa un lugar relevante en su vida.

"No estoy con nadie desde hace dos años porque no tengo ganas y porque lo paso fantástico así", explicó. "Me estoy conociendo más a mí misma y me estoy dando mis tiempos", agregó.

Aclaró además que el hecho de no estar de novia tiene un beneficio extra: "No tengo a nadie que me controle o que me cele. Me gusta estar soltera, no necesito a un hombre a mi lado".

Incluso destacó que no le llaman la atención tener relaciones ocasionales o conocer gente nueva: "¡Conozco a todo el mundo! Eso ya pasó. Mi energía y mi corazón están con los elefantes y los animales en general".