Daniel Osvaldo viajó a Italia con Gianinna Maradona y se reencontró con sus hijas

El ex futbolista se trasladó al Viejo Continente porque enfrenta un juicio con su ex Elema Braccini

En las pocas fotos que comparte el ex jugador de Boca Juniors se los ve muy felices: aunque no publica románticas selfies, se encarga de compartir fotos de su novia cuando era chica, fotos con su padre, Diego Maradona (de quien Osvaldo era fanático).

Gianinna, por su parte, dio de baja la cuenta que solía usar públicamente pero mantiene un perfil de Instagram en la que permite que 1200 personas la sigan. Y solo a quienes ella autorice, ya que lo tiene cerrado el perfil. “Privado de la gilada”, se lee en la biografía que se permite leer. La misma lleva sus iniciales, mientras que su nombre de usuario es con su otro nombre, Dinorah. Y aclara: “Dinorah con H”.

QHX7GBR3DZFWNNIFNFTYV4VQ4U.webp

Allí, la diseñadora de moda compartió una serie de fotos de su estadía con Osvaldo en Italia, y también con las hijas de él, a quienes -según Braccini- no veía desde hace tres años. “Disfrutarlos”, escribió junto a las postales en la playa. El músico compartió aquel posteo tapando el usuario de Gianinna Maradona, y agregó: “Las mujeres de mi vida”.

La hermana de Dalma, además, posteó una foto de la hija menor del ex futbolista tomando un helado bajo la sombrilla. “La mini”, la definió la diseñadora de moda. Y luego realizó un collage con varias imágenes de sus días en Italia. “Nuestras tardes. Amor y compartir”, escribió. Pese a que la expareja de Jimena Barón se encargó de tapar el usuario de su actual novia, se puede llegar hasta su perfil seleccionando sobre aquel posteo.

BVF56KOM6VBV7F3RVBQ3L6QJUY.webp

El juicio contra Daniel Osvaldo

El viaje de Osvaldo a Italia está vinculado al juicio que inició su ex mujer no solo por el incumplimiento de la cuota alimentaria sino también por revinculación, según informó el periodista Guido Záffora de América TV, y agregó que una de las hijas fue quien llamó a su padre para reclamarle que estaba en el país y que quería verlo. Luego de esta información, aparecieron las fotos del reencuentro.

En mayo, Elena Braccini había hecho un posteo en sus redes sociales de cara a las acciones legales que había iniciado contra Daniel Osvaldo. “Esta historia lleva más de 10 años. Lucho con uñas y dientes para que un padre asuma sus responsabilidades, al menos económicas, ya que podemos olvidarnos de las emocionales. Pero a quién le importa, vive al otro lado del mundo y no hay forma de avisarle nada. Intenta ser una estrella de rock”, había dicho la italiana.

“Estamos en una época en la que no es difícil comunicarse porque con Facetime, Zoom, Google Meet o el WhatsApp más banal, podías comunicarte todos los días, pero él no... No tiene tiempo, no para los míos, no le importa”, reclamó sobre el trato nulo que aseguraba que Osvaldo tenía por ese entonces con sus hijas. “Me he sentido con ganas de rendirme muchas veces, porque honestamente es muy agotador tanto psicológica como económicamente de soportar, así que tengo que agradecer a mis abogados que nunca se han rendido conmigo ni un segundo”, agregó.

Y finalizó el posteo con una fuerte reflexión: “Los hijos son lo primero y cuando aprendas que la vida es una rueda giratoria y que no eres todopoderoso y que todo el mal que hagas te volverá, entonces tal vez el mundo será un lugar mejor”.