Daniel Osvaldo hizo un inesperado anuncio a través de Instagram

Daniel Osvaldo no anduvo con rodeos y de una forma inapelable comunicó a través de una historia en su cuenta de Instagram el final de su noviazgo con Gianinna Maradona, la hija del Diez y Claudia Villafañe. "Antes que se inventen mil historias, se las hago corta", escribió el ex futbolista devenido en cantante, para rematar: "Gianinna y yo ya no estamos juntos. Nada más que aclarar".