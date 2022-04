Daniel Osvaldo fue acusado de violento, misógino y mal padre

Daniel Osvaldo inició una pelea mediática con el conductor de LAM, Angel de Brito , por las críticas que el periodista le formuló a su conducta como padre debido al incumplimiento de las cuotas alimentarias con su hijo , y en ese contexto irrumpió su ex pareja Ana Oertlinger quien en su cuenta de Twitter acusó al ex futbolista de violento, misógino y mal padre.

"Daniel hace dos años que no ve a sus hijos. No le importa. Y ahora se hace el padre del hijo de Gianinna Maradon a, no le importa nada de nada, es todo mentira; es para conquistarla y después va a pasar lo mismo", aseveró su ex mujer.

Oertlinger opinó luego de ver una publicación paternalista por parte del ahora músico con Benjamín Agüero, el hijo de Gianinna Maradona y el Kun: "Cuando vi el posteo me pareció tan ridículo, yo creo que ella está en un momento difícil de su vida; todos sabemos lo que pasó, y estamos muy tristes. Me da tristeza porque ella se va a meter en una historia que le va a hacer mucho mal. No la conozco, pero creo que es una mina inteligente y no entiendo por qué está con él".

Fue por eso que el conductor de LAM apuntó también contra Osvaldo: "Los hijos necesitan sustento emocional y económico. Como hacen millones de padres responsables en el mundo… ¿Qué le pasa a un tipo que desprecia a sus hijos? Le dedica más tiempo a Maradona".

Y ahora, sin conocer bien el motivo que indignó aún más a Ana Oertlinger explotó en redes: "Sos una gran mierda. Hacele la cruz a tu hijo. Te vas a morir solo, fracasado. No servís para nada y esperame, porque esta te la cobro yo. ¿Te acordás cuando me empujaste en Italia y me hiciste golpearme contra el piso? ¿Te acordás de todos los maltratos psicológicos? ¿Y cuando ibas manejando como un desquiciado discutiendo con los chicos en el auto?".

"Agarrate, porque ahora me cansé yo. Violento, misógino y mal padre. En un mes seguro posteas una fotito con lo único que sabés hacer, careta. La imagen ya la tenés por el piso y vas a tener que ir a buscarla al subsuelo, infeliz. El que te defiende es porque no te conoce. Me hartaste y te lo voy a cobrar”, cerró la madre de dos de las hijas de el ex deportista devenido en cantante.