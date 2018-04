Daniel Craig y Rachel Weisz serán padres a los 50

Los cincuentones Daniel Craig, el actual "James Bond", y su pareja, la ganadora de un premio Oscar Rachel Weisz, confirmaron que serán padres en los próximos meses. "Nunca pensé que me casaría. No era algo que quisiera hacer. Yo era justo todo lo contrario", reveló la actriz de 48 años al diario "The New York Times". "Pero ocurrió sin más, muy felizmente, en un momento de madurez", agregó en referencia a su relación con el inglés Craig, de 50 años. La pareja anunció al matutino que están esperando su primer hijo juntos. Casados desde hace siete años, Weisz y Craig tienen hijos de relaciones previas. La actriz tiene un hijo de 11 años, Henry, de su relación con el director de cine Darren Aronofsky, mientras que el actor tiene a Ella, de 25 años, fruto de su matrimonio con Fiona Loudon. Craig y Weisz se conocieron en 2010 durante el rodaje de "Dream House".