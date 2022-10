Daniel Barenboim abandonará los escenarios debido a "una enfermedad neurológica grave"

En mayo de este año, Daniel Barenboim decidió bajarse de la gira de West-Eastern Divan Orchestra por recomendación de sus médicos, por lo que fue reemplazado por el joven Thomas Guggeis, quien fue su asistente.

Barenboim explicó: "Mi salud se ha deteriorado en los últimos meses, y me han diagnosticado una enfermedad neurológica grave. Ahora debo concentrarme en mi bienestar físico tanto como sea posible".

El pianista cumplirá 80 años el 15 de noviembre. Su debut como director de ópera tuvo lugar en 1973 con la representación del "Don Giovanni", de Mozart, en el Festival de Edimburgo, y en toda su trayectoria ha ganado numerosos premios, entre ellos, seis premios Grammy.

"La música siempre ha sido y sigue siendo una parte esencial y duradera de mi vida. He vivido toda mi vida en y a través de la música, y seguiré haciéndolo mientras mi salud me lo permita. Mirando hacia atrás y hacia adelante, no sólo estoy contento, sino profundamente realizado”, así concluye el mensaje de director.