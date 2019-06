Damián Szifron la suma en el protagónico de "Misanthrope"

La actriz de "Big Little Lies" será la protagonista de la próxima película de Damián Szifron. Después del frustrado proyecto de adaptar para el cine la popular serie "El hombre nuclear", Szifron regresará a Hollywood para filmar "Misanthrope", y según anticipó Variety, gira alrededor de una policía talentosa pero a la vez cargada de problemas personales que es convocada por el FBI para determinar el perfil y la búsqueda de un asesino. El comienzo del rodaje está previsto para antes de fines de este año en Atlanta y todavía está pendiente la confirmación del resto del elenco principal. "Misanthrope ofrecerá el tipo de experiencia cinematográfica que me convirtió en cineasta. Me siento privilegiado de estar trabajando con una actriz tan talentosa e inteligente como Shailene", señaló el creador de "Los simuladores" y "Relatos salvajes" a través del primer comunicado oficial de prensa del proyecto. La actriz agregó: "Guiones como este, tan bien ejecutados en tono y tema, rara vez llegan a un director como Damián. Tengo la convicción absoluta de que vamos a crear algo que va a tener un impacto profundo tanto en el cine como en la audiencia, especialmente en los tiempos que corren".