Dalma y Giannina Maradona siguen en guerra con Luis Ventura

En diálogo con Mitre Live, el periodista de América insistió en el punto de que Diego murió en la más profunda soledad y señaló la responsabilidad de Dalma y Gianinna.

"Me da la impresión de que hay una necesidad de buscar un culpable o algunos nombres. Luque hizo lo que pudo con alguien del que no se quería hacer responsable nadie”, señaló Ventura, quien dijo que Diego era “como una pelota que se pasaban de un lado a otro”.

“Nadie tomaba una responsabilidad de cuidado realmente efectivo. Podía tener muchos empleados que lo cuidaban, que le cumplían con los pagos y vencimientos, que le limpiaban la pieza y el jardín. Pero acá las responsabilidades hay que buscarlas en el apellido Maradona", siguió Ventura.

Y ya de una forma más directa, el ex ladero de Jorge Rial sentenció: "Antes de dar una opinión con respecto al periodismo, tendrían que dar una explicación de por qué no veían al padre".

Con respecto al largo enfrentamiento que mantiene con Dalma y Gianinna, quienes cuestionan desde las redes sociales, el periodista respondió: "Los familiares directos van a decir que soy la peor basura del mundo. Pero la verdad la decía Diego, no yo. Yo no tengo en cuenta las críticas de las hijas de Diego. No les quiero responder”, aseguró.

“Ellas tendrán su dolor y estarán pasando por un mal momento, o no. No las puedo tener en cuenta”, dijo, antes de terminar con una fuerte frase, directa al centro del corazón de las chicas: “Pero antes de dar una opinión con respecto al periodismo, tendrían que dar una explicación de por qué no veían al padre y cuántas veces lo vieron en los últimos días, que fueron los días decisivos de su vida".

Horas antes, Dalma había arrobado a Ventura en Twitter, cansada de sus opiniones. "¿Cuándo va a terminar el ataque diario de @LuisVenturaSoy, sin ningún tipo de pruebas? ¿Quién avala las barbaridades que dice? ¿América TV se hace cargo? ¿O quién? ¡Ya lo desmentí 100 veces y esto sigue! No es periodismo, sino un ataque gratuito que no voy a soportar".